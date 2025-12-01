Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Durante a manhã, segundo o IPMA, o céu apresenta-se pouco nublado, mas a nebulosidade aumenta de norte para sul ao longo do dia.

No Norte e Centro, a chuva começa no Minho e Douro Litoral durante a tarde, estendendo-se depois ao restante território, intensificando-se no litoral no final do dia. O vento, inicialmente fraco, rodará para sul/sudoeste e poderá soprar forte na faixa costeira e nas terras altas. Espera-se ainda formação de gelo ou geada no interior e neblina ou nevoeiro matinal em zonas do nordeste transmontano e Beira Alta. A temperatura mínima desce, sobretudo na região Centro.

No Sul, o céu mantém-se pouco nublado durante grande parte do dia, tornando-se mais fechado a norte do Baixo Alentejo ao final da tarde. Existe possibilidade de chuva fraca no litoral a norte do Cabo de Sines no final do dia. O vento sopra de leste/nordeste, por vezes forte nas terras altas até de manhã, passando depois a sul/sudoeste. Também aqui se prevê uma descida da temperatura mínima.

Em Lisboa, a nebulosidade aumenta gradualmente a partir do fim da tarde e poderão ocorrer períodos de chuva fraca ao final do dia. O vento intensifica-se de sul/sudoeste e poderá ser forte junto ao Cabo Raso. A temperatura mínima regista uma ligeira descida.

No Porto, o céu torna-se muito nublado desde o início da tarde, com chuva a partir do meio da tarde, podendo ser forte no final do dia. O vento será fraco a moderado, tornando-se mais intenso na faixa costeira.

Quanto ao estado do mar, destacam-se ondas de noroeste entre 1,5 e 2,5 metros na costa ocidental, diminuindo para 1 a 1,5 metros a sul do Cabo Carvoeiro, e passando a oeste a norte do Cabo Mondego durante a tarde. A água do mar varia entre 16ºC e 17ºC. Na costa sul, as ondas não ultrapassam 1 metro, com temperatura da água entre 17ºC e 18ºC.

