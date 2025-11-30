Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No Norte, o céu estará geralmente pouco nublado ou limpo, embora haja um aumento temporário de nebulosidade no interior durante a tarde. O vento será fraco a moderado de norte/nordeste, tornando-se intenso nas terras altas até ao início da manhã, e enfraquecendo no final do dia. Há possibilidade de gelo ou geada no interior e uma descida da temperatura mínima no Minho e Douro Litoral.

Nas regiões Centro e Sul, o dia começa com céu pouco nublado ou limpo, mas com maior nebulosidade no Centro ao início da manhã e céu muito nublado no Sul. Prevêem-se períodos de chuva na região Sul até ao início da manhã e aguaceiros dispersos no Centro, que poderão ser de neve acima dos 1400 a 1600 metros. O vento do quadrante norte será fraco a moderado, tornando-se por vezes forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas, com rajadas que poderão atingir os 65 km/h. O interior centro poderá registar gelo ou geada. As temperaturas mínimas descem no litoral Centro e sobem ligeiramente no Sul, enquanto a temperatura máxima desce ligeiramente no litoral oeste.

Na Grande Lisboa, o céu estará pouco nublado ou limpo, embora possa apresentar períodos de maior nebulosidade durante a manhã e possibilidade de aguaceiros fracos e dispersos. O vento será moderado de norte, intensificando-se na faixa costeira com rajadas até 65 km/h. A temperatura máxima deverá descer ligeiramente.

Já o Grande Porto terá um dia de céu pouco nublado ou limpo, com vento fraco a moderado de norte, tornando-se fraco no final da tarde. Prevê-se ainda a descida da temperatura mínima.

Quanto ao estado do mar, na costa ocidental as ondas serão de noroeste entre 2,5 e 3,5 metros, diminuindo para 2 a 2,5 metros. A temperatura da água do mar deverá variar entre 17ºC e 18ºC. Na costa sul, as ondas serão de sudoeste com cerca de 1 metro e a temperatura da água situar-se-á entre 18ºC e 19ºC graus.

