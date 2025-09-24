Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O projeto, que tem tanto de prático como de simbólico, é um piloto de inovação e experimentação social financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), no âmbito dos Pequenos Programas de Inovação Social da Área Metropolitana do Porto.

“O CRIS é um espaço de cuidado, mas também de esperança e de reconstrução de laços com a comunidade”, afirma José Manuel Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Valongo. O autarca sublinha que esta iniciativa representa “um passo decisivo para garantir dignidade às pessoas que atravessam momentos mais difíceis”, escreve a organização, em comunicado.

O projeto vai além de um espaço físico, inclui uma resposta integrada, pensada para promover o autocuidado, a autonomia e o sentimento de pertença, apoiando cidadãos em situação de sem-abrigo e em risco de exclusão no concelho.

O que oferece o CRIS?

Localizado num ponto central e acessível, o novo centro oferece:

Higiene pessoal: Casas de banho individuais com chuveiros, secadores, lavatórios e espelhos;

Lavandaria: Máquinas de lavar e secar roupa, tanque, espaço para dobrar e guardar roupas limpas;

Cabeleireiro/Barbearia e estética: Equipado com cadeiras, espelhos e utensílios para cuidados de imagem, disponíveis por marcação;

Cacifos individuais e zona segura para animais de companhia;

Caixa de correio individual para quem não tem morada fixa;

Estações de carregamento de telemóveis.

Gestores-mediadores, pessoas com experiência vivida em contextos de vulnerabilidade, que atuam como pares e ponto de ligação entre os utilizadores e a equipa técnica.

O CRIS nasce de um trabalho conjunto entre a Câmara de Valongo e várias entidades do concelho, e está aberto de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.

