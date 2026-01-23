Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Foram realizadas buscas domiciliárias nos concelhos de Esposende e Valongo, depois de surgirem suspeitas de que os suspeitos terão se aproveitado do facto de um deles trabalhar num lar de idosos para se apoderarem dos cartões bancários de uma octogenária, utente do lar. O prejuízo causado à vítima é estimado em mais de 100 mil euros.

Segundo a investigação, os arguidos terão associado os seus próprios contactos telefónicos à conta bancária da vítima, utilizando-a para pagar despesas pessoais e adquirir diversos bens.

Durante a operação, a PJ apreendeu documentação, equipamentos informáticos e uma viatura que terá sido adquirida com os valores obtidos de forma ilícita. Especialistas de polícia científica analisaram os materiais apreendidos, considerados relevantes para o esclarecimento dos factos.

O inquérito é dirigido pelo Ministério Público de Braga.

