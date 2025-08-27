Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo comunicado da candidatura, o ataque ocorreu por volta das 23h15, quando a autarca se encontrava em casa com o marido e as duas filhas menores. Durante quase uma hora, desconhecidos lançaram várias pedras e até frutas contra a frente da habitação, o telhado e o pátio interior.

Apesar do susto vivido pela família, não houve feridos a registar. No entanto, os danos materiais são considerados significativos. A GNR confirmou ao JN que uma patrulha se deslocou ao local e que decorrem diligências para identificar os responsáveis.

Ana Rita Dias assumiu a presidência da Câmara em 2024 e lidera novamente a lista social-democrata no concelho do distrito de Vila Real. Após o ataque, o candidato socialista Manuel Borges Machado condenou o ato, manifestando “total repúdio” e desejando um rápido esclarecimento do caso.

Às eleições autárquicas de 12 de outubro concorrem também Sónia Macedo (CDU), José Diegas (independente) e Jéssica Cruz (Chega).