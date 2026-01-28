Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa publicação na rede social X, o comissário europeu da Energia, Dan Jørgensen, afirmou que a Comissão está em “contacto estreito” com as autoridades nacionais e com a Rede Europeia de Operadores de Redes de Transporte de Eletricidade (ENTSO-E), acompanhando a situação no terreno. “Algumas zonas de Portugal estão sem energia devido à tempestade que se faz sentir. Os trabalhos de reparação já estão em curso”, escreveu o responsável europeu.

Segundo Dan Jørgensen, a prioridade passa por “garantir a segurança dos cidadãos e restabelecer o fornecimento de energia”, acrescentando que a Comissão Europeia está disponível para apoiar os esforços nacionais sempre que necessário. O comissário europeu deverá deslocar-se a Portugal na sexta-feira, numa visita já agendada e centrada em dossiês relacionados com a energia e a habitação.

A passagem da depressão Kristin pelo território continental deixou um rasto significativo de destruição, provocando vários desalojados e causando quatro mortes, de acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Os distritos mais afetados foram Leiria, por onde a depressão entrou em Portugal continental , Coimbra, Santarém e Lisboa. Entre as principais consequências do temporal registam-se quedas de árvores e de estruturas, cortes e condicionamentos de estradas e de serviços de transporte, em particular nas linhas ferroviárias, bem como o encerramento de escolas e interrupções no fornecimento de energia, água e comunicações.

A Proteção Civil mantém o estado de prontidão especial de nível 4, o mais elevado, em toda a faixa costeira entre Viana do Castelo e Setúbal. Estão igualmente em vigor avisos meteorológicos vermelhos, o nível mais grave, para toda a costa do continente.