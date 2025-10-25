Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O anúncio, que utilizava citações do antigo presidente Ronald Reagan para condenar as tarifas dos EUA, irritou Trump, que afirmou que iria suspender as negociações comerciais com o Canadá. O primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, declarou que retiraria o anúncio após o fim de semana, mas este acabou por ser transmitido na sexta-feira à noite, durante o primeiro jogo das World Series.

“O anúncio devia ter sido retirado IMEDIATAMENTE, mas deixaram-no ir para o ar, sabendo que era uma FRAUDE”, escreveu Trump na sua rede social Truth Social, enquanto voava para a Malásia.

“Devido à sua grave distorção dos factos e a este ato hostil, estou a aumentar as tarifas sobre o Canadá em mais 10%, além do que já pagam atualmente.”

Trump e o primeiro-ministro canadiano Mark Carney estarão ambos presentes na cimeira da ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático), em Kuala Lumpur. No entanto, o presidente norte-americano afirmou aos jornalistas que não tem intenção de se reunir com Carney durante o evento.

