O ponto central da iniciativa é o "Guia Porto Acessível" que estará disponível em formato físico e digital, em português e inglês. Através deste recurso, os utilizadores poderão identificar as condições de acessibilidade em 54 pontos de interesse turístico, planeando melhor a experiência na cidade. O guia vai ainda incluir cinco itinerários em braille e mapas úteis reforçando a aposta na acessibilidade universal, revela o comunicado enviado às redações.

Entre os locais destacados estão alguns dos espaços mais emblemáticos do Porto, a Livraria Lello, o Teatro Nacional S. João, o Mercado do Bolhão, a Casa do Infante, os Jardins do Palácio de Cristal, a Casa da Música e o Parque das Águas.

Segundo o município, o objetivo passa por oferecer informação diversificada e equitativa, apoiando os visitantes na escolha das melhores opções e promovendo a "plena fruição da cidade ", em linha com a estratégia de fluxos turísticos e valorização dos Quarteirões Turísticos.

O projeto insere-se no Mapa de Visão para o Futuro Sustentável do destino, no eixo estratégico "Diversificar para Crescer".

A apresentação oficial do guia terá lugar na terça-feira, dia 16 de setembro, às 15h00, no Átrio da Câmara Municipal do Porto, com a presença da vereadora responsável pelo turismo, Catarina Santos Cunha e pela presidente da Accessible Portugal, Ana Garcia.

