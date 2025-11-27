Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Alto Comando Militar garante que a "restauração da segurança nacional e da ordem pública" são as prioridades para os próximos tempos, segundo a RTP Notícias. Mas não avançam com qualquer data para que seja restabelecida a ordem constitucional na Guiné-Bissau.

Ontem ouviram-se vários disparos junto a edifícios-chave do poder: a sede da Comissão Nacional de Eleições, o Palácio Presidencial e o Ministério do Interior.

Umaro Sissoco Embaló, presidente cessante e candidato a um raro segundo mandato consecutivo — algo que não se verifica há três décadas na Guiné-Bissau — afirmou, ainda antes da intervenção militar, que os disparos provinham de homens armados ligados ao rival Fernando Dias.

Do lado oposto, um aliado de Dias acusou Embaló de encenar uma tentativa de golpe para justificar a declaração de um estado de emergência e manter-se no pode

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.