No cumprimento dos mandados emitidos por autoridade judiciária foram constituídos cinco arguidos e apreendidos: seis telemóveis, peças de vestuário, 10 cartões de sócio do FCP e um cartão de débito. Os suspeitos no decurso das agressões apropriaram-se de bens pessoais dos lesados avaliados em "aproximadamente 160 000 mil euros, onde se incluem entre outros um relógio de luxo, peças de vestuário e dinheiro em numerário."

Esta investigação incide sobre crimes de ofensas à integridade física e roubo, teve início após surgirem indícios de burla relacionada com ativos financeiros. Alguns elementos associados à principal claque do F.C Porto terão enganado várias vítimas prometendo retornos financeiros elevados mediante determinados investimentos. Quando o negócio correu mal, ambas as partes terão marcado um encontro para tentar resolver o conflito.

O ex-líder da claque do FC Porto Super Dragões, Fernando Madureira, foi esta quinta-feira condenado a três anos e nove meses de prisão efetiva.