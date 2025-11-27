Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Depois do sucesso de ‘Temas’, que se tornou uma das maiores digressões de stand-up em português, Gilmário Vemba prepara-se agora para regressar aos palcos, num novo capítulo.

Em ‘3º ROUND’, o humorista parte da ideia de que “não há duas sem três” e que tudo na vida acontece em ciclos. Se antes a lógica natural era “nascer, viver e morrer”, aqui o comediante propõe uma nova leitura: viver, amar e rir.

Entre momentos de humor atento, relatos do dia a dia e a energia que lhe é característica, o público é convidado a atravessar estas três dimensões como atravessa a própria vida com curiosidade, emoção e muita boa disposição.

Eis as datas para a nova tour do humorista:

6 de fevereiro – Águeda (Centro de Artes de Águeda);

7 de fevereiro – Vila Nova de Cerveira (Palco das Artes);

15 de fevereiro – Lisboa (Aula Magna);

21 de março – Figueira da Foz (Casino Figueira);

17 de abril – Braga (Fórum Braga, Grande Auditório);

9 de maio – Almeirim (Espaço Multiusos Almeirim);

19 de maio – Porto (Teatro Sá da Bandeira);

22 de maio – Terceira (Auditório do Ramo Grande);

23 de maio – Ponta Delgada (Teatro Micaelense).

Os bilhetes já se encontram à aqui.

