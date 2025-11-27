Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As primeiras confirmações da quinta edição do Meo Kalorama serão anunciadas a 10 de dezembro, avança a Blitz.

Recorde-se que a edição deste ano contou com nomes como Pet Shop Boys, FKA Twigs e Damiano David.

