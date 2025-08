Bragança, Porto, Vila Real, Viana do Castelo e Braga são os distritos que permanecem sob aviso vermelho, depois de um fim-de-semana quente.

A situação deverá prolongar-se até às 18h00 de terça-feira. A partir desse momento, Vila Real e Bragança transitam para aviso laranja, enquanto os restantes descem para aviso amarelo.

Fora destes cinco distritos, todos os outros encontram-se sob aviso laranja até às 18h00 de terça-feira, à exceção de Beja, que está em aviso amarelo. Faro é, por agora, o único distrito do continente sem qualquer tipo de aviso meteorológico.

Após as 18h00 de terça-feira, os avisos, entre laranja e amarelo, vão manter-se em vigor em todos os distritos até quinta-feira, com exceção novamente de Beja.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), citado pela Agência Lusa no Notícias ao Minuto, o aviso vermelho representa uma situação meteorológica de risco extremo. Já os avisos laranja e amarelo indicam risco moderado a elevado e risco para atividades dependentes do estado do tempo, respetivamente.

Para esta segunda-feira, as previsões apontam para tempo quente, céu pouco nublado ou limpo e vento fraco. No Sul do país, prevê-se ainda uma ligeira descida da temperatura máxima.

Entre as capitais de distrito, Évora deverá registar a temperatura mais elevada, com 40°C, enquanto Faro será a menos quente, com uma máxima de 28°C.