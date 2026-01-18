Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a meteorologista Paula Leitão, em declarações à Lusa, estão previstos aguaceiros fracos e pouco frequentes, sobretudo durante a madrugada e apenas em zonas do interior. "Vamos ter um dia com menos nebulosidade. Haverá alguma nebulosidade no interior sul durante a madrugada e pode ocorrer neve na Serra de São Mamede e nalguns pontos mais elevados", explicou, acrescentando que a maior parte do país deverá registar céu pouco nublado ou limpo.

O vento vai soprar do quadrante norte, com maior intensidade na faixa costeira, o que irá acentuar a sensação de frio ao longo do dia. As temperaturas mínimas e máximas mantêm-se baixas, com Bragança a registar valores entre -3 e 9 graus, o Porto entre 3 e 12, Lisboa entre 5 e 12, o Alentejo entre 3 e 12, e Faro com uma máxima a rondar os 14 graus.

No arquipélago da Madeira, a situação é mais adversa no que respeita ao estado do mar. A costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo estão sob aviso laranja devido à agitação marítima, com ondas entre cinco e 5,5 metros, até às 9h00, passando depois a aviso amarelo até às 18h00. Todo o arquipélago está também sob aviso amarelo devido ao vento até ao meio-dia.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.