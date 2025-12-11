Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A iniciativa decorreu em estabelecimentos como o Liceu Camões, Liceu D. Pedro V, Liceu Vergílio Ferreira, e nas faculdades de Ciências e de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa.

Os estudantes afirmam que a ação pretende não só mostrar solidariedade com a Greve Geral, mas também exigir medidas ambientais como o Fim ao Fóssil até 2030 e uma transição justa para todos os trabalhadores.

José Borges, do Liceu Camões, declarou que os jovens se juntam à greve também enquanto "futuros trabalhadores, porque queremos um futuro justo, onde a vida e não o lucro esteja no centro".

Com faixas e bandeiras, os estudantes distribuíram panfletos apelando à adesão de outros colegas à greve e aos protestos.

Filipe Antunes, estudante da Faculdade de Ciências, deixou claro o motivo da adesão à greve: "Precisamos de nos organizar e de nos unir aos trabalhadores. Construir o poder para conseguirmos combater os patrões e governos que querem destruir o planeta em que vivemos e explorar-nos até ao último dia das nossas vidas, vendendo a nossa existência e o nosso futuro".

