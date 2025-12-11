Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A sua passagem vai provocar chuva em todo o país, que pode ser forte em alguns períodos, sobretudo no Sul. Nas zonas de maior altitude, a precipitação será em forma de neve. Na Serra da Estrela, a neve pode acumular mais de 25 centímetros, o que levou à emissão de aviso laranja para os distritos da Guarda e Castelo Branco.

O vento será geralmente fraco a moderado, soprando de sul e rodando para leste durante a manhã de sexta-feira. Nas terras altas, pode soprar por vezes forte.

Apesar de não estar diretamente ligada à depressão EMILIA, a agitação marítima será muito forte devido a outras depressões no Atlântico Norte. Esperam-se ondas de 4 a 6 metros na costa ocidental entre sexta-feira e sábado, também com aviso laranja ativo.

O IPMA, em comunicado enviado às redações, avisa que ainda existe alguma incerteza sobre onde vai cair a chuva mais intensa e recomenda que a população acompanhe as atualizações dos avisos meteorológicos.

