Zelensky revelou igualmente ter entregue aos Estados Unidos uma versão atualizada do plano de paz, agora composto por 20 pontos que abrangem segurança, reconstrução do território e o reforço das Forças Armadas, que poderão atingir um contingente de 800 mil soldados.

Entre as propostas discutidas com Washington, o Presidente ucraniano referiu que a administração Trump sugeriu transformar o Donbas numa “zona económica livre”, implicando a retirada das forças ucranianas da região. De acordo com a Sky News, as conversações incluem ainda possíveis retiradas russas em áreas de Kharkiv, Sumy e Dnipro.

Zelensky negou, contudo, qualquer prazo até ao Natal para fechar concessões, indicando que os EUA procuram sobretudo clarificar o “estatuto” dos territórios em disputa. Entretanto, líderes europeus reiteram que apenas Kiev pode decidir sobre o futuro das suas fronteiras, numa altura em que a “Coligação dos Dispostos” avalia o progresso das negociações.

