Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Numa edição que reuniu 161 candidaturas de 128 entidades, o Córtex School Bag destacou-se pela forma inovadora como leva a temática da demência às escolas primárias. No centro do projeto está o livro infantil musicado “Quando a fábrica da avó avaria…”, que conta a história de um neto a tentar compreender as mudanças trazidas pelo diagnóstico de demência da avó. A obra é acompanhada por um jogo de tabuleiro, Neuromania, que promove a aprendizagem ativa, e por um guia pedagógico destinado a professores, com estratégias para trabalhar o tema em sala de aula e fomentar uma cidadania mais inclusiva.

Para Marlene Rosa, fundadora da AGILidades e docente da Escola Superior de Saúde do IPLeiria, o prémio representa “um reconhecimento do impacto que a educação pode ter na forma como as crianças entendem o envelhecimento e a demência”. A responsável sublinha ainda que o projeto pretende criar a primeira Rede de Escolas Amigas da Pessoa Idosa, em parceria com a Junta de Freguesia de Pombal.

A AGILidades dedica-se ao desenvolvimento de materiais de estimulação e treino funcional para várias faixas etárias, das crianças aos idosos, sempre ajustados às necessidades de cada grupo.

Com esta distinção, o Córtex School Bag passa a integrar o catálogo online de boas práticas da região Centro, reforçando a aposta em soluções que promovam um envelhecimento mais saudável, informado e participativo.

Os projeto estão disponíveis em agilidades.pt.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.