A equipa de Francisco Farioli começou a vencer aos 30 minutos, quando Samu abriu o marcador. Seis minutos depois, o espanhol voltou a marcar, ampliando a vantagem.

O Malmö reduziu já em tempo de compensação, graças a um autogolo de Francisco Moura. O FC Porto somou três pontos que o colocam numa posição confortável na tabela.

Com esta vitória, os dragões passam a somar 13 pontos, logo atrás do Braga na fase da Liga. O Lyon, orientado por Paulo Fonseca, segue no primeiro lugar com 15 pontos.

