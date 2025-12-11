Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
A equipa de Francisco Farioli começou a vencer aos 30 minutos, quando Samu abriu o marcador. Seis minutos depois, o espanhol voltou a marcar, ampliando a vantagem.
O Malmö reduziu já em tempo de compensação, graças a um autogolo de Francisco Moura. O FC Porto somou três pontos que o colocam numa posição confortável na tabela.
Com esta vitória, os dragões passam a somar 13 pontos, logo atrás do Braga na fase da Liga. O Lyon, orientado por Paulo Fonseca, segue no primeiro lugar com 15 pontos.
