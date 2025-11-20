Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A Presidente da Quercus explica que neste momento já não se vê fumo, mas que as pessoas foram todas retiradas e aguardam mais instruções. As chamas deflagraram inicialmente num stand país perto da entrada e o fumo espalhou-se pelo interior, na origem diz-se, de forma informal, no local que terá estado um curto-circuito, mas informação esta informação ainda está a aguardar confirmação. Sabe-se, contudo, que a energia elétrica foi cortada na área do pavilhão que ardeu, por questões de segurança.

Embora não haja certezas do sítio exato do incêndio, que deflagrou na Blue Zone da COP, nos Pavilhões dos Países, parece ter sido perto do pavilhão de Portugal. Hoje a Quercus esperava ter uma reunião com eurodeputados e com a Ministra do Ambiente, encontros que entretanto foram cancelados. O Secretário de Estado, Salvador Malheiro, confirmou à Sicnotícias que a comitiva de Portugal estava segura.

Embora várias pessoas tenham sido retiradas, tudo aconteceu "sem pânico" e, segundo Alexandra Azevedo os "bombeiros vieram rápido". Até ao momento não há relato de feridos.

O fogo começou por volta das 14h00 em Belém (17h00 em Lisboa). A Presidente da Quercus partilha ainda com o 24notícias que na aplicação da cimeira dizem dar informações às 16h00.

Incêndio COP30 créditos: Alexandra Azevedo @Quercus