As chamas deflagraram inicialmente no stand de um país perto da entrada e o fumo espalhou-se pelo interior, provocando um movimento de pânico entre os agentes de segurança e os participantes, como já é possível ver em algumas imagens partilhadas nas redes sociais.

O fogo atinge a “Blue Zone” ("Zona Azul") da cimeira (onde estão jornalistas, empresários e ministros) e levou dezenas de pessoas a fugir do local. O foco do incêndio é no Pavilhão dos Países, junto ao Pavilhão do Brasil.

Várias pessoas tiveram de ser retiradas do local por questões de segurança, mas não há informações sobre feridos, avança o G1.

Os meios de comunicação brasileiros avançam igualmente que tudo aconteceu por volta das 14h00 em Belém (17h00 em Lisboa). A energia elétrica foi cortada na área do pavilhão que ardeu.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, disse aos jornalistas em conferência de imprensa que as chamas foram controladas por volta das 14h30 (17h30 em Portugal continental).

Questionado sobre as condições de segurança do espaço, o ministro brasileiro afirma que o incêndio não aconteceu por ser em Belém e "poderia acontecer em qualquer lugar do planeta Terra". As causas são ainda desconhecidas.

