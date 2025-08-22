Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A ParkFinder é a nova adição à aplicação Bolt que, segundo anuncia, reduz em 8% o tempo de estacionamento de bicicletas elétricas e trotinetes. De acordo com o comunicado à imprensa, através desta ferramenta, quando o utilizador se aproxima do final da viagem, a aplicação Bolt destaca os lugares de estacionamento autorizados mais próximos e guia os clientes até lá.

Através de direções detalhadas e imagens dos pontos de estacionamento, este novo recurso promove um uso mais organizado e responsável da microbilidade nas cidades. De acordo com a nota à imprensa, a confusão no estacionamento leva a que 10% das viagens terminem em zonas onde o estacionamento não é permitido. Atualmente, para evitar que isso aconteça, os lugares sobrelotados ficam automaticamente assinalados a cinzento e os utilizadores recebem alertas quando uma zona está indisponível.

Frederico Venâncio, responsável da microbilidade da Bolt em Portugal e Espanha, afirma em comunicado, que pretende simplificar o processo do início ao fim. "Sabemos que, para muitas pessoas, o fim de uma viagem é quando o tempo conta mais, seja para chegar ao trabalho, apanhar um comboio ou encontrar amigos”.

Acrescenta que “o ParkFinder elimina essa incerteza". E assim os utilizadores "deixam de ter de se preocupar sobre onde podem estacionar e apenas precisam de seguir as indicações. Isso significa menos confusão, e ruas mais organizadas para todos".

O serviço de trotinetes e bicicletas da Bolt está disponível em 15 cidades, sendo necessário apenas digitalizar o código QR para desbloquear o transporte e iniciar viagem.

A ParkFinder é a nova adição ao sistema Smart Parking 360 da Bolt, uma abordagem que combina inteligência artificial e dados em tempo real.