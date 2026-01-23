Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Amanhã [sábado e último dia do protesto] temos um encontro com os motoristas, como foi no arranque [segunda-feira], para conversarmos todos e ver como correu. Agora não me sinto à vontade para tirar um balanço positivo até porque ainda não terminou“, disse Fernando Vilhais, em declarações à agência Lusa.

O Movimento Cívico lançou uma iniciativa de protesto contra a falta de regulação do setor que consiste em os motoristas TVDE desligarem as aplicações das plataformas Uber e Bolt, alternadamente, durante esta semana, nas horas de ponta matinais.

A iniciativa teve início na segunda-feira e decorre até sábado no período entre as 07h00 e as 10h00, com os motoristas de TVDE (transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica) a desligarem a Uber na segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira e a Bolt na terça-feira, quinta-feira e sábado.

“Temos um feedback positivo” do protesto, disse o responsável, lembrando que o setor trata de “uma comunidade muito grande que mobiliza pessoas em situações muito diferentes”, e reconhecendo, igualmente, que a informação do protesto pode não ter chegado a muitos motoristas.

No entanto, Fernando Vilhais lembrou que a ação pretendia também alertar a sociedade para a situação que o setor vive e para a necessidade de revisão da lei.

No primeiro dia de protesto, o responsável disse à Lusa estar satisfeito com a adesão, lembrando na altura a dimensão do setor: “estamos num mercado muito grande, estamos a falar de (…) cerca de 38 a 39 mil motoristas que trabalham por mês nesta atividade. É lógico que (…) trabalham em horários diferenciados, mas pelo menos o impacto para o primeiro dia foi visível”.

Afirmando que o primeiro impacto da iniciativa foi positivo, Fernando Vilhais explicou na altura que o Movimento pretendia “agregar cada vez mais pessoas para chegar ao final da semana com o impacto mais visível”.

Numa resposta à Lusa, a plataforma Bolt disse que, “ao longo desta semana, as operações da Bolt decorreram com normalidade”, não se tendo registado “alterações relevantes, nem ao nível da procura nem no número de motoristas ativos”.

