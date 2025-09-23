Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num vídeo que circula nas redes sociais, Macron surge a conversar com um agente da polícia, que, visivelmente embaraçado, pede desculpa e explica que nada podia fazer porque a circulação estava interrompida para a comitiva de Trump. Entre risos, o chefe de Estado francês reagiu com boa disposição: pegou no telemóvel e ligou ao próprio presidente norte-americano.

“Como está? Adivinhe! Estou à espera na rua porque está tudo fechado para si”, disse Macron, sorridente, durante a chamada, encostado a uma barreira de segurança.

Apesar do contacto direto, as barreiras mantiveram-se no local e o dirigente francês não teve alternativa senão continuar a pé. O percurso demorou cerca de meia hora e, pelo caminho, Macron ainda parou para tirar fotografias com transeuntes, acompanhado pela sua equipa de segurança, conta o Le Figaro.

O incidente aconteceu depois do Presidente francês anunciar, na ONU, um passo histórico da diplomacia de Paris: o reconhecimento oficial do Estado da Palestina.

