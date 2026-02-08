Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Num tweet publicado esta domingo, Macron afirmou: “Parabéns a António José Seguro pela sua eleição para a Presidência de Portugal. Trabalharemos juntos para reforçar os laços entre Portugal e França e dar vida ao nosso Tratado de Amizade e Cooperação, assinado no Porto durante a minha visita, há quase um ano”.

O líder francês sublinhou ainda o compromisso conjunto “ao serviço dos franceses e dos portugueses, e de uma Europa que decide por si mesma, mais competitiva, mais soberana, mais forte”, reforçando a importância estratégica da parceria bilateral e da ação europeia coordenada.

