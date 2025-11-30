Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O Bispo de Setúbal, Cardeal D. Américo Aguiar, esteve, no final da eucaristia a que presidiu na Igreja de Alhos Vedros, junto com a comunidade local no cemitério cujas campas foram profanadas esta semana", informou a diocese.

"Em conjunto, rezaram uma Oração de Desagravo pela Profanação dos cadáveres dos Nossos Irmãos Defuntos, criada especificamente por Sua Eminência para este momento", pode ler-se.

A nota realça ainda que "D. Américo Aguiar explicou que a intenção daquela oração era a de 'pedirmos perdão aos irmãos que já não estão entre nós, lembrarmos as famílias destes irmãos e pedirmos juízo e perdão para quem fez algo tão violento e desumano'".



