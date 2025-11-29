Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a Diocese de Leiria-Fátima, a celebração das exéquias tem lugar este sábado, dia 29 de novembro, a partir das 09h00, com a oração de Laudes na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, no Santuário de Fátima.

Às 12h00 segue-se a missa exequial, na Sé de Leiria, presidida pelo Bispo Diocesano, D. José Ornelas.

Posteriormente, às 15h00, serão rezadas Vésperas, na igreja não paroquial da Maceirinha, na Paróquia da Maceira, indo depois o Cónego Luciano Cristino a sepultar para o cemitério local.

Luciano Cristino nasceu a 26 de setembro de 1938, em Maceirinha. Ingressou no Seminário de Leiria a 14 de outubro de 1949 e concluiu o curso em julho de 1962.

Foi ordenado presbítero no Mosteiro da Visitação, Faniqueira, Batalha, a 15 de agosto de 1962, por D. João Pereira Venâncio. Um mês após a ordenação partiu para Roma e matriculou-se na Pontifícia Universidade Gregoriana onde se licenciou em Teologia Dogmática em 1964 e em História Eclesiástica em 1967.

Concluídos os estudos em Roma, regressou à diocese e foi nomeado professor e prefeito do Seminário de Leiria. A par com a formação dos alunos, Luciano Cristino matriculou-se na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Concluiu a Licenciatura em História em 1975 e completou o Curso de Bibliotecários e Arquivistas em 1977.

Em julho de 1974 passou a residir em Fátima e colaborou com o padre Joaquim Maria Alonso nos estudos de investigação relacionados com as Aparições de Fátima. Em 1976 foi responsabilizado pelo Serviço de Estudos e Difusão do Santuário de Fátima, mantendo a docência no Seminário de Leiria e no Instituto Superior Estudos Teológicos.

Nos anos letivos de 1994/1995 a 1997/1998, lecionou História do Cristianismo, no Pólo de Leiria da Universidade Católica Portuguesa. Por decreto de 10 de abril de 1988 foi nomeado Cónego da Sé Catedral de Leiria. A 12 de Outubro de 1993 foi nomeado membro da Comissão de Inventário Artístico da Diocese e, a 29 de janeiro de 2001, da Comissão Diocesana de Arte e Património.

De acordo com a diocese, "Fátima mereceu especial lugar na sua atividade como historiador, investigador, arquivista e capelão, o que justificou os muitos convites que lhe foram dirigidos para intervir em Cursos, Estudos, Atividades e Publicações. Foi por estas razões que os Bispos de Leiria o responsabilizaram, desde longa data, pela edição da “Documentação Crítica de Fátima” (1917-1930) em 15 tomos, e uma vasta “Selecção de Documentos” (1917-1930) e ainda outras publicações.Em 2013, atingidos os 75 anos, foi dispensado, a seu pedido, da direção do Serviço de Estudos e Difusão (SED) relativamente a Fátima, continuando capelão do Santuário".

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.