Uma mulher de 36 anos, grávida de 38 semanas, morreu na madrugada desta sexta-feira no Hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra), após ter sido transportada pelo INEM em paragem cardiorrespiratória, sendo que o seu bebé nasceu através de cesariana de emergência, tendo sido logo considerado um caso com "prognóstico muito reservado."

A grávida deu entrada no serviço de urgência de obstetrícia por volta da 1h50, transportada pelo INEM, em paragem cardiorrespiratória. A equipa médica realizou de imediato uma cesariana de emergência, e o bebé nasceu às 1h56.

Dois dias antes a grávida "dirigiu-se assintomática" para uma consulta de rotina onde foi detetada hipertensão ligeira. Seguindo o protocolo clínico, foi observada na urgência de obstetrícia e acabou por ter alta com indicação para internamento às 39 semanas de gestação.

Acabou por falecer ontem no hospital e a recém-nascido estava internada nos cuidados intensivos "com prognóstico muito reservado", tendo morrido também este sábado de manhã.

