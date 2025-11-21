Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O financiamento, “um dos mais elevados atribuído a uma ULS”, permitirá modernizar o Hospital Fernando Fonseca (Amadora-Sintra) e os cuidados de saúde primários, “reforçando as suas infraestruturas e aumentando a sua capacidade instalada”, lê-se na nota divulgada pela ULS.

Deste orçamento, está previsto “um investimento próximo dos 43 milhões de euros, destacando-se a criação de um novo hospital de dia, um centro de hemodiálise e um hospital social, no valor total de nove milhões de euros”, na unidade Fernando Fonseca. A estes investimentos junta-se “a construção de uma nova unidade de esterilização no Hospital de Sintra“, no montante de 1,5 milhões de euros.

Na requalificação dos espaços das unidades técnicas de gastro e pneumologia do Amadora-Sintra estão previstos “mais de três milhões de euros”, investimento que “vai permitir criar condições para a melhoria na prestação de cuidados de saúde e a realização de exames tecnicamente exigentes” no âmbito destas especialidades, nomeadamente endoscopias e broncofibroscopias.

A ULS Amadora-Sintra viu também aprovados para financiamento “os projetos de aquisição de equipamento médico pesado, num investimento global de 3,7 milhões de euros, e de renovação e modernização de equipamentos hospitalares, num montante superior a 5,7 milhões de euros”.

No Hospital Fernando Fonseca foram retomadas as obras de construção da nova unidade de internamento do serviço de psiquiatria, que “se encontrava parada desde final de 2023”, e tiveram início trabalhos de aumento da potência elétrica, requalificação das instalações sanitárias e da rede de distribuição de água, “num valor global de 6,1 milhões de euros”.

“Este pacote de investimentos, financiado maioritariamente através do PRR, traduz o compromisso da ULS Amadora-Sintra e do Ministério da Saúde com a modernização do Hospital Fernando Fonseca“, afirmou Carlos Sá, presidente do conselho de administração da ULS, citado na nota.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.