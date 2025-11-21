Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O alerta para o incêndio num 8.º andar foi dado às 03h53. Segundo as autoridades, 25 pessoas ficaram feridas. Destas, cinco foram transportadas para o hospital por inalação de fumo e sete receberam tratamento no local.
Há ainda uma vítima mortal a registar. Inicialmente, esta pessoa tinha sido dada como desaparecida.
O prédio foi evacuado e estão a ser verificadas as condições de segurança.
