De acordo com o site de notícias TechCrunch, as empresas vão iniciar o serviço nas zonas de Leeds e Sheffield, “a partir de comerciantes selecionados”, em dezembro, com planos de expansão a partir daí.

A colaboração com a Starship é a mais recente de uma longa lista de parcerias que a Uber estabeleceu com empresas de carros autónomos de vários tipos e dimensões. Mas esta não é a primeira empresa de robôs a trabalhar com a Uber Eats. A divisão de entregas da Uber já utiliza, há alguns anos, os robôs da Serve Robotics nos EUA. E, no início deste ano, a Uber começou também a recorrer aos aparelhos da Avride.

A Starship afirma ter quase 3000 robôs de entrega em operação em todo o mundo, distribuídos por mais de 270 locais. Os robôs, que circulam sobre seis rodas, normalmente concluem entregas em menos de 30 minutos e percorrem no máximo duas milhas (cerca de 3,2 km).