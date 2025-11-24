Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
De acordo com o site de notícias TechCrunch, as empresas vão iniciar o serviço nas zonas de Leeds e Sheffield, “a partir de comerciantes selecionados”, em dezembro, com planos de expansão a partir daí.
A colaboração com a Starship é a mais recente de uma longa lista de parcerias que a Uber estabeleceu com empresas de carros autónomos de vários tipos e dimensões. Mas esta não é a primeira empresa de robôs a trabalhar com a Uber Eats. A divisão de entregas da Uber já utiliza, há alguns anos, os robôs da Serve Robotics nos EUA. E, no início deste ano, a Uber começou também a recorrer aos aparelhos da Avride.
A Starship afirma ter quase 3000 robôs de entrega em operação em todo o mundo, distribuídos por mais de 270 locais. Os robôs, que circulam sobre seis rodas, normalmente concluem entregas em menos de 30 minutos e percorrem no máximo duas milhas (cerca de 3,2 km).
E em Portugal, há planos?
A Uber afirmou que o serviço chegará a “mercados europeus adicionais em 2026” e aos Estados Unidos em 2027. Durante a Web Summit este tema também esteve em cima da mesa.
Andrew Macdonald, CEO da empresa, foi questionado pelo Expresso sobre se gostaria de, em breve, trazer estes robôs autónomos para Portugal. O executivo mostrou vontade de trazer a tecnologia para o nosso país, mas referiu a necessidade de atualizações regulatórias para que essa possa ser uma realidade.
“Adoraríamos trazer carros autónomos para Portugal assim que o regulamento permitir”, avançou Macdonald.
Fonte da Uber Portugal confirmou ao The Next Big Idea que os planos da empresa vão nesse sentido. Na Europa, além do Reino Unido, há a informação que a Alemanha também se estará a preparar para introduzir esta nova forma de entregas já no início do próximo ano, o que poderá servir como ponto de partida para a implementação em outros países da União Europeia.
