O camião, que transportava madeira e seguia no sentido Aveiro/Figueira da Foz, despistou-se por motivos ainda não determinados, revela a SIC Notícias citando a Lusa, tendo o óbito do único ocupante sido declarado no local, segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

O alerta para o acidente foi recebido às 12h21. No local estiveram deslocados a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER), meios dos Bombeiros Velhos de Aveiro, o Destacamento de Trânsito da GNR e uma equipa técnica da ASCENDI, concessionária da autoestrada.

