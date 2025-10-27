Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o jornal Observador, o partido pede a reversão da atribuição de um voto que inicialmente tinha sido considerado nulo à CDU, alegando que “a decisão viola decisões e princípios estabelecidos anteriormente pelo próprio TC”, pedindo uma “uniformização da jurisprudência” aplicada no apuramento eleitoral.

Dos provimentos dados pelo TC ao recurso inicial da CDU resultou que uma vantagem de três votos do Chega sobre os comunistas passasse a ser de apenas um voto: com um voto invalidado ao Chega e outro, que era nulo, e foi atribuído à CDU. O TC também ordenou uma recontagem de votos numa das mesas de voto na freguesia de São Domingos de Benfica.

Segundo o mesmo orgão de comunicação social, o Chega apenas recorreu da atribuição de um voto inicialmente considerado nulo à CDU. Assim, caso o TC dê provimento ao recurso do Chega, a diferença entre as duas candidaturas pode aumentar para dois votos.

Agora, as restantes candidaturas têm 24 horas para responder ao recurso do Chega. Depois, será a vez do TC, que terá 48 horas para responder ao Chega. Entretanto, deverá também ser concretizada a recontagem de uma mesa de voto na freguesia de São Domingos de Benfica para que os resultados definitivos sejam alcançados.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.