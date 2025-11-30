Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os resultados foram anunciados na 14ª Convenção Nacional do BE, que termina este domingo no pavilhão municipal do Casal Vistoso, em Lisboa.

A lista para a Mesa Nacional encabeçada por José Manuel Pureza obteve 384 votos, o que corresponde a 65 mandatos.

Na última Convenção Nacional do partido, a moção encabeçada por Mariana Mortágua conquistou 67 dos 80 lugares.

