A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu esta terça-feira um aviso à população devido à previsão de chuva intensa, trovoadas e vento forte nos próximos dias, alertando para a possibilidade de inundações, cheias e deslizamentos de terras em várias zonas do país.

Qual a notícia?

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está prevista “precipitação por vezes forte e acompanhada de trovoada, bem como vento e a possibilidade de ocorrência de fenómenos extremos de vento, em especial na região Sul”.

Os distritos de Setúbal, Évora, Beja e Faro estarão sob aviso laranja esta quarta-feira, entre as 3h00 e as 15h00, devido a “precipitação persistente e forte, por vezes acompanhada de trovoada e rajadas fortes”. No Algarve, o mar poderá registar ondas até quatro metros de altura, enquanto os restantes distritos do território continental permanecem em aviso amarelo.;

O que pode acontecer?

A ocorrência de inundações em zonas urbanas, causadas por acumulação de águas pluviais por obstrução dos sistemas de escoamento ou por galgamento costeiro; A ocorrência de cheias, potenciadas pelo transbordo do leito de alguns cursos de água, rios e ribeiras; A instabilidade de vertentes, conduzindo a movimentos de massa (deslizamentos, derrocadas e outros) motivados pela infiltração da água, fenómeno que pode ser potenciado pela remoção do coberto vegetal na sequência de incêndios rurais, ou por artificialização do solo; Piso rodoviário escorregadio devido à possível formação de lençóis de água ou à acumulação de gelo e/ou neve; Arrastamento para as vias rodoviárias de objetos soltos, ou ao desprendimento de estruturas móveis ou deficientemente fixadas, por efeito de episódios de vento forte, que podem causar acidentes com veículos em circulação ou transeuntes na via pública.

Medidas preventivas