No continente, nas regiões do norte e centro, o céu pouco nublado, apresenta períodos de mais nebulosidade, em especial nas regiões a norte do sistema montanhoso Montejunto-Estrela até meio da tarde. Também será marcado por aguaceiros fracos e dispersos na mesma zona até meio da tarde, mais prováveis no extremo Norte, onde a ocorrer serão de neve, assim como nos pontos mais altos da serra da Estrela. Vento fraco a moderado de norte/noroeste, por vezes forte na faixa costeira e nas terras altas, em especial da região Centro. Pode existir formação de gelo ou geada em alguns locais do nordeste transmontano e da Beira Alta. E a possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais com uma pequena descida de temperatura, em especial da mínima.

Em Lisboa, o céu será pouco nublado ou limpo, apresentando períodos demais nebulosidade junto à faixa costeira até final da manhã. Vento fraco a moderado (até 30 km/h) de norte, por vezes forte (até 40 km/h) junto ao Cabo Raso, em especial a partir da tarde. Pequena descida da temperatura mínima.

No Porto, céu pouco nublado, temporariamente com períodos de mais nebulosidade até meio da tarde. Possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos até meio da tarde. Vento em geral fraco do quadrante norte, temporariamente moderado (15

a 25 km/h) na faixa costeira durante a tarde. Descida da temperatura mínima. Pequena descida da temperatura máxima.

No sul, o céu será pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de mais nebulosidade no Baixo Alentejo e Algarve durante a madrugada e com ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco. Vento fraco a moderado de norte/noroeste, por vezes forte na faixa costeira ocidental e nas serras. Há possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais com uma pequena descida de temperatura, em especial da mínima.

Na ilha da Madeira, o céu estará com períodos de muita nebulosidade, tornando-se geralmente muito nublado a partir do meio da tarde, e com ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco, temporariamente moderada nas terras altas da ilha da Madeira. Há uma pequena descida de temperatura nas terras altas. No Funchal, céu pouco nublado, tornando-se geralmente muito nublado a partir do final da tarde, e com ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco.

Nos Açores estará períodos de céu muito nublado com abertas. No Grupo Central, será períodos de céu muito nublado com abertas e o Grupo Oriental estará igual. As temperaturas mínimas e máximas previstas são em Santa Cruz das Flores: 17 / 20ºC; Horta: 17 / 21ºC; Angra do Heroísmo: 15 / 20ºC; Ponta Delgada: 15 / 20ºC

