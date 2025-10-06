Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o The Guardian, um homem a ser julgado abriu fogo numa sala de tribunal na capital albanesa, Tirana.

Matou o juiz, Astrit Kalaja, e feriu outras duas pessoas, informou a polícia. O atirador, de 30 anos e identificado apenas com as iniciais E Sh, fugiu do local, mas foi preso posteriormente.

As autoridades não deram detalhes sobre o motivo ou a natureza do caso que estava a ser julgado.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.