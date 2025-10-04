Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Israel anunciou este sábado que se prepara para implementar “de forma imediata” o plano de paz do Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para a Faixa de Gaza, após a resposta do Hamas, que declarou aceitar alguns elementos da proposta e manifestou disponibilidade para negociar outros.

Apesar do anúncio e do apelo de Donald Trump para que Israel “interrompa imediatamente” os ataques, os bombardeamentos israelitas prosseguiram durante a madrugada, provocando pelo menos nove mortos, entre os quais três crianças, e vários feridos, segundo fontes médicas e a Defesa Civil palestiniana.

O movimento islamita afirmou estar pronto para libertar os restantes reféns e negociar um acordo “duradouro”.

De acordo com as autoridades locais, o exército israelita manteve dezenas de ataques aéreos e disparos de artilharia sobre a cidade de Gaza.

Donald Trump reiterou na sexta-feira que “os militantes do Hamas estão prontos para uma paz duradoura”, enquanto Israel sublinhou a intenção de aplicar o plano norte-americano de forma imediata, “à luz da resposta do Hamas”.

