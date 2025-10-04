Os hospitais da Faixa de Gaza registaram 29 mortes neste sábado, após ataques de Israel, quando decorrem as negociações para implementar o plano de paz.

De acordo com o balanço divulgado, 22 mortes ocorreram em Gaza. Foram registadas mais duas mortes nos hospitais de Al Awda e Al Aqsa e outras cinco no hospital Nasser.

A Cidade de Gaza sofreu, pelo menos, três ataques israelitas na manhã deste sábado, isto numa altura em que o Hamas anunciou estar disposto para libertar os reféns, uma das exigências do plano de paz de Donald Trump.

Após estas declarações, o Presidente norte-americano instou Israel a interromper os ataques à Faixa de Gaza.

Em 7 de outubro de 2023, Israel declarou uma guerra na Faixa de Gaza para "erradicar" o Hamas, horas depois de este ter realizado em território israelita um ataque de proporções sem precedentes, matando cerca de 1200 pessoas, na maioria civis. A resposta israelita causou, desde então, a morte de mais de 68 mil pessoas na Faixa de Gaza, na maioria civis, de acordo com números avançados pelas autoridades do território, do Hamas, considerados fidedignos pela ONU.