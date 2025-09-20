Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Um ataque informático a um fornecedor de serviços de 'check-in' e embarque está a interromper as operações de vários aeroportos europeus.

De acordo com a Reuters, que cita os operadores dos aeroportos de Heathrow, em Londres, de Bruxelas e de Berlim, o ataque está a causar atrasos e cancelamentos de voos.

Em Bruxelas, por exemplo, ataque deixou os sistemas automatizados inoperacionais, permitindo apenas procedimentos manuais de check-in e embarque.

"Isto tem um grande impacto na programação dos voos e, infelizmente, vai provocar atrasos e cancelamentos de voos", indicou o Aeroporto de Bruxelas, em comunicado.

No Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, um voo da TAP que deveria partir da capital portuguesa com destino a Bruxelas às 7h15 já foi cancelado.

Outro voo, com partida de Bruxelas e aterragem prevista para Lisboa às 13h45, também foi cancelado.

Em Londres, o Aeroporto de Heathrow alertou também para atrasos causados ​​por "um problema técnico" num fornecedor externo.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.