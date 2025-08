Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O Primeiro-Ministro foi o primeiro a reagir à morte do ex-jogador que vestiu a camisola azul e branca entre 1992 a 2005, Montenegro diz-se em "choque" com "esta partida inesperada e precoce", lembra um "atleta da minha geração e um exemplo de dedicação e entrega às equipas de que fez parte e à nossa seleção nacional".

Margarida Balseiro Lopes, Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, também reagiu na rede social X "com profundo pesar" à morte de um "nome incontornável do futebol português, uma das maiores figuras da história do FC Porto e da Seleção Nacional".

No site oficial da Presidência, "o Presidente da República lamenta a morte do antigo futebolista internacional Jorge Costa, o eterno “bicho” do Futebol Clube do Porto" lembra a forma como "representou, capitaneou e liderou as linhas defensivas com uma garra, força e energia que lhe granjeou a carinhosa alcunha, e marcou, desde os escalões de formação, o futebol e a seleção nacional, deixando o exemplo para gerações seguintes."

Termina apresentando "com antiga amizade, as mais sentidas condolências à sua Família, amigos e ao Futebol Clube do Porto, que serviu e servia com grande profissionalismo e altruísmo."

O deputado socialista, André Pinotes Baptista, também já reagiu lembrando o "bicho dentro do campo e o senhor fora dele".

A Liga Portugal também manifestou profundo pesar pelo falecimento de Jorge Costa, antigo jogador do FC Porto e da Seleção Nacional, que exercia atualmente funções de Diretor de Futebol dos dragões. Reinaldo Teixeira, presidente da Liga, sublinhou o choque com a notícia e destacou Jorge Costa como uma das figuras mais emblemáticas do futebol português, recordando a sua paixão, liderança e dedicação ao jogo. “Perdi um amigo e uma pessoa por quem tinha uma sincera e muito grande estima pessoal e profissional”, afirmou, endereçando condolências à família, amigos e a toda a estrutura do FC Porto. Em nota enviada às redações, a Liga Portugal solidariza-se com o luto do universo portista e de todos os adeptos do futebol português.

O FC Porto, clube que Jorge Costa carregou ao peito durante vários anos, também deixou uma mensagem de luto nas redes sociais.

"Obrigado por seres FC Porto até ao fim", lê-se.

Também o Sporting manifestou o seu pesar pelo falecimento do antigo internacional português, através de uma publicação nas redes sociais.

Paulo Futre, ex-internacional português, que dividiu o campo com Jorge Costa homenageou o ex-colega com uma fotografia dos dois, nas redes sociais.

Cristiano Ronaldo homenageou o dirigente portista com uma história no Instagram.

Também o SL Benfica deixou o seu emblema a preto e branco e numa nota enviada às reações diz que "lamenta profundamente o desaparecimento de Jorge Costa e endereça as suas mais sentidas condolências à sua família e ao FC Porto, que representou, sempre, com devoção e profissionalismo"

Lembra o jogador como "uma figura incontornável do futebol e do desporto nacional, primeiro como jogador, depois como treinador e, mais recentemente, como dirigente." Por fim, reconhece que "o futebol português está mais pobre. Que Jorge Costa possa descansar em paz e a sua memória possa inspirar gerações futuras."

Vítor Baía, antigo colega de Jorge Costa no FC Porto e na Seleção Nacional, revelou a sua emoção com a partida deste seu amigo.

O Hospital de São João, no Porto, confirmou que Jorge Costa sofreu uma paragem cardiorrespiratória e que foi transportado pela VMER de Gaia ao Hospital de São João, onde foram realizadas manobras de reanimação cardiopulmonar. Acrescenta que "infelizmente, o óbito foi declarado na Sala de Emergência às 14h17", e no mesmo comunicado apresenta as "mais sentidas condolências aos familiares, amigos e colegas de Jorge Costa neste momento de profunda dor".

O Comité Olímpico de Portugal (COP) elogiou o "legado de paixão e dedicação".

"O Comité Olímpico de Portugal (COP) lamenta profundamente o súbito falecimento de Jorge Costa, diretor para o futebol do FC Porto, antigo futebolista do clube e internacional pelas seleções de Portugal, e apresenta sentidas condolências à família e amigos, à Federação Portuguesa de Futebol, ao FC Porto e a todos os restantes clubes que representou", pode ler-se em comunicado.