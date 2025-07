Segundo o The Guardian, Baviera e Baden-Württemberg estão a resistir aos apelos dos outros 14 estados federais para aderir ao tradicional sistema nacional rotativo de férias escolares de verão.

Os estados mais ao sul desfrutam de um período fixo de férias todos os anos, normalmente do final de julho ou início de agosto até meados de setembro - o último período de férias possível e considerado, o mais favorecido.

Já os outros estados são forçados a "repartir" as férias escolares, sob um sistema rotativo em que alguns iniciam as férias em junho e regressam às aulas no início de agosto.

Este sistema foi introduzido em 1964 para ajudar a reduzir o congestionamento nas estradas, ferrovias e aeroportos durante as férias, bem como para garantir que o setor de turismo doméstico possa beneficiar de uma temporada mais longa.

Porém, o sistema é renegociado a cada cinco anos.

Na década de 1960, muitas crianças no sul da Alemanha eram, de facto, necessárias para ajudar na colheita. Embora as autoridades estaduais admitam que, hoje em dia, a o motivo já não seja aplicável, os estados do sul continuam inflexíveis.

A Alemanha tem cerca de 255 mil quintas com cinco hectares ou mais, sendo o maior número na Baviera, seguido por Baden-Württemberg.

Há crianças que ainda trabalham em quintas, no entanto, devido às leis de proteção de menores e ao aumento da automação, acredita-se que o número é hoje pequeno. Além disso, as crianças podem trabalhar nas quintas familiares, mas apenas até três horas por dia e entre as 08h00 e as 18h00.

Dorothee Feller, ministra da Educação da Renânia do Norte-Vestfália (NRW), estado com o terceiro maior número de quintas, opôs-se fortemente aos privilégios de férias dos estados do sul.

"A NRW também gostaria de começar as suas férias mais tarde", disse.

O líder estadual da Baviera, Markus Söder, insitiu que nunca aceitaria uma mudança, argumentado que as datas existentes estão "fortemente enraizadas na cultura da Baviera".

"Temos nosso ritmo de férias, que é, por assim dizer, parte integrante do ADN dos bávaros", disse.