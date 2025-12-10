Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“A triagem digital nos telemóveis já está disponível”, afirmou o governante, garantindo que os constrangimentos no acesso telefónico ao serviço “estão hoje superados”.

De acordo com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), a nova funcionalidade destina-se a utentes a partir dos 18 anos e permite avaliar sintomas agudos, encaminhando o utilizador para o nível de cuidados mais adequado. A avaliação inicial é descrita como “rápida e segura” e pode gerar três tipos de recomendações, nomeadamente contacto imediato com o 112 em situações emergentes, atendimento telefónico por um profissional de saúde ou marcação direta de consulta ou, nos casos menos graves, a adoção de cuidados básicos em casa.

O reforço da Linha SNS 24 foi outra das garantias deixadas pelo secretário de Estado, que revelou ter sido contratada uma equipa adicional de 350 profissionais. Estes passarão a integrar de forma permanente o serviço, que enfrenta tradicionalmente maior pressão durante os meses de inverno.

Francisco Rocha Gonçalves sublinhou também que o recurso a inteligência artificial seguirá um modelo “humanizado”, no qual o algoritmo apenas sugere orientações, mantendo-se a decisão final nas mãos de enfermeiros ou médicos.

O governante recordou que, em 2024, o Executivo avançou com várias medidas estruturais para transformar o acesso aos cuidados de saúde, entre as quais o alargamento do programa “Ligue antes, salve vidas” a 27 unidades locais de saúde.

“Não se trata de um ato de fé”, disse, citando relatórios que apontam para uma taxa de atendimento de 93% e um tempo médio de espera de dois minutos e meio. Nos últimos anos, o volume de contactos cresceu significativamente, de 3,5 milhões para 5,2 milhões de chamadas.

“As pessoas têm confiado na linha, que acaba por ser vítima do seu próprio sucesso”, afirmou o secretário de Estado, garantindo que o Governo está a trabalhar para acompanhar esta procura crescente.

