Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os doentes classificados como urgentes nos hospitais da região de Lisboa estão a enfrentar tempos de espera que podem chegar às 13 horas para a primeira observação, segundo dados do portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

No Hospital Amadora-Sintra, 15 doentes com pulseira amarela (urgente) aguardavam cerca de 13 horas e quatro minutos, enquanto quatro pacientes muito urgentes (pulseira laranja) tinham de esperar 28 minutos. No Hospital Santa Maria, 12 doentes urgentes esperavam mais de sete horas, e no Hospital São José, seis doentes aguardavam aproximadamente duas horas e 19 minutos. No Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, 10 pacientes urgentes esperavam cerca de quatro horas e 15 minutos para a primeira observação.

De acordo com o sistema de triagem do SNS, os casos muito urgentes devem ser atendidos em até 10 minutos, os urgentes em 60 minutos e os pouco urgentes em 120 minutos. O portal explica que os tempos médios de espera são calculados desde a entrada do utente em cada fase do atendimento: triagem, primeira observação ou observação clínica.

As autoridades de saúde recomendam que, antes de se deslocarem às urgências hospitalares, os utentes contactem o Centro de Contacto do SNS24 (808 242 424) para evitar idas desnecessárias aos serviços de emergência.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.