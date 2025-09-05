Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Assim que teve conhecimentos do acidente através da comunicação social, a Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue contactou de imediato a Presidente do Conselho Diretivo do IPST IP, colocando-se à disposição para colaborar caso fosse necessário reforçar a resposta hospitalar. Paralelamente, foram mobilizadas associações, grupos e núcleos de dadores de sangue da região de Lisboa e Vale do Tejo, preparados para assegurar colheitas de sangue urgentes.

O mesmo procedimento foi seguido junto do diretor do Serviço de Sangue do Hospital de Santa Maria, que a federação se disponibilizou para apoiar em caso de maior afluência.

Após os contactos, o IPST informou que as reservas de sangue estavam a ser reforçadas no Centro de Sangue e Transplantação de Lisboa, garantindo assim uma resposta eficaz às necessidades decorrentes da tragédia. O hospital de Santa Maria comunicou igualmente que a situação se encontrava controlada.

Apesar do controlo da situação de emergência, a FEPODABES recorda que diariamente são necessárias entre 1000 e 1100 unidades de sangue em todo o país para responder às necessidades clínicas. Por isso, a federação volta a apelar a toda a população saudável que contribua com dádivas regulares.

Quem quiser dar sangue pode encontrar mais informações no site da FEPODABES ou através da aplicação AP/DSangue.