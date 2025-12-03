Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O próprio afirmou nas redes sociais que a renúncia visava proteger a candidatura do almirante: “Não admito que a invocação do meu nome ou o meu incondicional apoio sirvam de pretexto para embaraçar o caminho do Senhor Almirante”. Criticou ainda os órgãos de comunicação social envolvidos, acusando-os de “jornalismo pelo buraco da fechadura” e sugerindo que a intenção das notícias era prejudicar a campanha em favor de outros candidatos, a notícia foi avançada pelo Correio da Manhã.

As escutas revelavam negociações entre Afonso Camões e Sócrates sobre a sua nomeação para diretor do JN, mostrando Afonso Camões disponível para liderar também o Diário de Notícias ou ambos os jornais. Na altura, chegou a pedir a intervenção de Sócrates junto de Daniel Proença de Carvalho, então presidente da Global Media e advogado de Sócrates. Apesar das suspeitas, a Entidade Reguladora para a Comunicação Social não abriu investigação.

Henrique Gouveia e Melo tinha escolhido Afonso Camões como mandatário por Castelo Branco, mas, após a renúncia, reafirmou que a campanha rejeita apoios de pessoas condenadas ou envolvidas em processos que possam comprometer a sua candidatura. O almirante defendeu que a ligação de Afonso Camões a Sócrates não contradiz o seu discurso de “higienização do regime”.

José Sócrates comentou também a situação, afirmando que votaria em Gouveia e Melo como “mal menor” contra a extrema-direita, apesar de não nutrir simpatia por militares. Luís Bernardo, ex-assessor de Sócrates, terá colaborado na campanha do almirante, reforçando as ligações políticas que têm sido apontadas pela imprensa.

A renúncia de Afonso Camões surge pouco depois de declarações públicas que salientavam a proximidade da candidatura de Gouveia e Melo a Sócrates, e de uma entrevista do almirante a defender que a escolha do seu mandatário nada tinha de contraditório.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.