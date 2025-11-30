Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O relatório diário da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) referente a 27 de novembro revela que, até quarta-feira, se registaram mais de sete mil acidentes nas estradas portuguesas do que no mesmo período de 2024, um aumento de 5,5%. Apesar do crescimento no número de acidentes, o número de vítimas mortais caiu 10,8%, com menos 47 mortos.

Segundo a ANSR, citada pela Lusa na RTP Notícias, os acidentes provocaram também 2.538 feridos graves, mais 33 do que no ano anterior (1,3%), e 40.069 feridos ligeiros, uma redução de 730.
Estes números ainda não incluem os seis jovens que morreram carbonizados na madrugada de quarta-feira após um despiste com incêndio em Lisboa, nem as duas vítimas de um acidente em Pedrógão Grande, Leiria, no sábado.

Seis mortos em despiste em Lisboa. Vítimas morreram carbonizadas
Lisboa continua a ser o distrito com mais acidentes (22.568), seguido do Porto (21.752) e de Aveiro (10.081). Lisboa e Porto lideram igualmente no número de mortos, com 44 e 41 vítimas, respetivamente, seguidos de Setúbal, com 32.

A ANSR esclarece que os dados contabilizam apenas os óbitos declarados no local do acidente ou durante o transporte para o hospital.

