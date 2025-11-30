Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O relatório diário da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) referente a 27 de novembro revela que, até quarta-feira, se registaram mais de sete mil acidentes nas estradas portuguesas do que no mesmo período de 2024, um aumento de 5,5%. Apesar do crescimento no número de acidentes, o número de vítimas mortais caiu 10,8%, com menos 47 mortos.

Segundo a ANSR, citada pela Lusa na RTP Notícias, os acidentes provocaram também 2.538 feridos graves, mais 33 do que no ano anterior (1,3%), e 40.069 feridos ligeiros, uma redução de 730.

Estes números ainda não incluem os seis jovens que morreram carbonizados na madrugada de quarta-feira após um despiste com incêndio em Lisboa, nem as duas vítimas de um acidente em Pedrógão Grande, Leiria, no sábado.

Lisboa continua a ser o distrito com mais acidentes (22.568), seguido do Porto (21.752) e de Aveiro (10.081). Lisboa e Porto lideram igualmente no número de mortos, com 44 e 41 vítimas, respetivamente, seguidos de Setúbal, com 32.

A ANSR esclarece que os dados contabilizam apenas os óbitos declarados no local do acidente ou durante o transporte para o hospital.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.