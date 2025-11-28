Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Lamentavelmente, não me resta outra atitude que não a demissão das minhas funções, perante a forma de tratamento com intuito humilhante, degradante, discriminatório e persecutório de que fui alvo ao longo do último ano por parte da administração do hospital”, escreve o médico no documento citado pela Lusa.

Na mesma carta, Miguel Alpalhão — que, segundo dados divulgados anteriormente, recebeu mais de 700 mil euros em três anos de cirurgias adicionais no Hospital de Santa Maria — afirma ainda que a denúncia do seu contrato, assinado em 1 de janeiro de 2024, produz efeitos a 12 de janeiro de 2026. Essa data corresponde ao dia seguinte ao final da suspensão que lhe foi aplicada, refere a Lusa.

