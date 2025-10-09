Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a CNN Portugal, 19 dos 22 migrantes marroquinos fugiram de Portugal, sendo que o canal de televisão teve acesso a imagens exclusivas do momento em que um homem, que se suspeita que pertence a uma rede de tráfico humano, aborda o grupo, num carro com matrícula espanhola.

A conversa aconteceu a cerca de 200 metros da pousada onde estavam alojados pela Segurança Social, e onde aguardavam os próximos passos para saberem se eram devolvidos ou se podiam ficar em Portugal.

De recordar que apesar de estarem proibidos de sair de território nacional, não estavam sujeitos a qualquer vigilância e podiam abandonar livremente os locais onde foram instalados.