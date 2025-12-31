Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O novo ano já começou na Nova Zelândia, segundo país a entrar em 2026 depois de Quiribati. Em Auckland, na Nova Zelândia, o espetáculo de fogo de artifício dura cinco minutos e são mais de 500 quilos de pirotecnia lançada a partir da Sky Tower.

Também na Austrália já se celebrou a passagem para 2026, não esquecendo um dos momentos mais triste de 2025 no país. Em Sydney, realizou-se um momento de silêncio em memória das vítimas do ataque em Bondi Beach, onde a 14 de dezembro 15 pessoas foram mortas e dezenas ficaram feridas durante celebrações do Hanukkah. Harbour Bridge está iluminada de branco como símbolo de paz e unidade, e muitos residentes acendem as lanternas dos telemóveis sobre o porto. A polícia acredita que o ataque foi inspirado pelo grupo terrorista Estado Islâmico. Apesar do luto, o primeiro-ministro de Nova Gales do Sul incentivou a população a participar nas festividades e fogos de artifício para assinalar a entrada em 2026.

Em Hong Kong, na China e em Taiwan também já se celebra o novo ano. A Coreia do Sul também já entrou em 2026.

As doze badaladas também já soaram na Tailândia, no Vietname e no Cambodja.

Os próximos a entrar em 2026 são: Índia e Sri Lanka.

